Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

27.10.2019 09:02

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Kaynak: AA