Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

18.10.2019 09:08
Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor.

Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Visca'nın durumu belirsiz

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.

Visca, Bosna Hersek'in, Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçın 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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