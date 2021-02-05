Medipol Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük
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Medipol Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük

05.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:42
Medipol Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligde son beş maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 16. sırada girdi.

Son üç maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Rafael'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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