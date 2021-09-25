Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.

Ligde henüz galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor ise bir beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda bir puan elde edebildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.