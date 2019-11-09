Medipol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak.
Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi.
Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor.