Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi
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Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi

16.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:25
Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın 38. dakikada Aleksic ile bulduğu gole, konuk ekip 42. dakikada Hakan Arslan ile karşılık verdi.

Bu sezon 5. beraberliğini alan Medipol Başakşehir ve bu sezon 8. beraberliğini alan Demir Grup Sivasspor puanlarını 23'e yükseltti.

Kar yağışı nedeniyle oyun 3 kez durdu

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışında saha çizgilerinin görünmemesi nedeniyle üç kez durdu.

Mücadelenin 34, 56 ve 73. dakikalarında hakem Alper Ulusoy, zeminin temizlenmesi için görevlileri sahaya davet etti.

Sahanın temizlenmesi için oyun her seferinde yaklaşık iki dakika durdu. Sonrasında kaldığı yerden devam etti.

Devre arasında da görevliler sahayı kardan temizlemek için yoğun bir çaba gösterdi. Saha çizgileri üzerine de kömür tozları döküldü.

Aleksic ligdeki 2. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki ikinci golünü Demir Grup Sivasspor'a attı.

Aleksic, ligdeki ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendiği 7. hafta mücadelesinde kaydetmişti.

Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligdeki 3. sarı kartlarını Demir Grup Sivasspor mücadelesinde gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen iki oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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