Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 4 maça yükseldi - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 4 maça yükseldi

Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 4 maça yükseldi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti. Galibiyet özlemi dört maça yükselen turuncu-lacivertli ekip 34 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Altay'ı konuk edecek.

Mahmut Tekdemir sakatlandı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, mücadelenin 80. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Halil Akbunar ile girdiği mücadele sonrasında acı içinde yerde kalan Mahmut, sedye ile saha kenarına alındı.

Mahmut'un yerine 83. dakikada Danijel Aleksic oyuna girdi. Aleksic, 90+5. dakikada takımının tek golünü attı.

Göztepe üst üstü 4. galibiyetini aldı

Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden İzmir ekibi Göztepe, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçı kazanan sarı-kırmızılılar puanını 27'ye yükseltti.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Göztepe, Spor, Haber

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