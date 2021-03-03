Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 10 maça çıktı
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Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 10 maça çıktı

03.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:56
Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 10 maça çıktı

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükseldi.

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükseldi.

Turunucu-laciverti ekip, ligde oynadığı son 10 maçta 6 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

İstanbul ekibi, ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde etmişti.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir'in puanı 26'ya yükseldi.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan İttifak Holding Konyaspor ise puanını 32 yaptı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mahmut Tekdemir sakatlandı

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden Mahmut Tekdemir, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sakatlanan Mahmut, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, 36. dakikada Mahmut'un yerine Giuliano'yu oyuna sürdü.

Demba Ba ligdeki 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'e beraberliği getiren golü atan Senegalli oyuncu Demba Ba, bu sezon ligdeki 3. golünü attı.

Demba Ba, bu sezon ligde MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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