Medipol Başakşehir'in forma ve spor giyim tedarikçisi Bilcee oldu Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu. Bil Group firmasından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki 2 sezon boyunca tamamen yerli ve milli marka Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği formalar ile spor kıyafetlerini giyecek." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi. Kaynak: AA