Medipol Başakşehir'in Bolu kampı başladı

Medipol Başakşehir, Bolu kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, Bolu kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, ikinci etap çalışmaları için Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarına start veren turuncu-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas istasyon çalışmaları ile süren idman, denge ve güç antrenmanı ile devam etti. Turuncu-lacivertliler, idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Medipol Başakehir'de milli takımlarda bulunan Mert Günok ile Nacer Chadli'nin yanı sıra Tolga Ciğerci izinli olduğu için idmanda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ile Youssouf Ndayishimiye antrenmana katılmadı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanda sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın