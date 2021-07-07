Medipol Başakşehir'in Bolu kampı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'in Bolu kampı başladı

Medipol Başakşehir'in Bolu kampı başladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Bolu kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, Bolu kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, ikinci etap çalışmaları için Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarına start veren turuncu-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas istasyon çalışmaları ile süren idman, denge ve güç antrenmanı ile devam etti. Turuncu-lacivertliler, idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Medipol Başakehir'de milli takımlarda bulunan Mert Günok ile Nacer Chadli'nin yanı sıra Tolga Ciğerci izinli olduğu için idmanda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ile Youssouf Ndayishimiye antrenmana katılmadı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanda sürdürecek. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

Son dakika haber... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.
Son dakika haber... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Tarkan Sezen Aksu İlyas Tetik Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medipol Başakşehir'in Bolu kampı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 19:17:58. #1.14#

title