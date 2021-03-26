Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah antrenmanı salonda yapıldı. Futbolcular ağırlık çalışması gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever