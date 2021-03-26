Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! İşte Erol Bulut'un tersine rekorlar olan karnesi
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! İşte Erol Bulut'un tersine rekorlar olan karnesi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah antrenmanı salonda yapıldı. Futbolcular ağırlık çalışması gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Mert Günok Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:30:31. #1.15#
title