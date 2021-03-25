Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor
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Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, koşuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Junior Fernandes ve Leo Duarte takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Öte yandan, 28 Mart Pazar günü Çaykur Rizespor ile Antalya'da hazırlık maçı oynanacağı da duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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