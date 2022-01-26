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Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

AA, Oktay Özden - Spor
Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için kampa girdiği Antalya'da ilk çalışmasını yaptı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için kampa girdiği Antalya'da ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında ilk antrenmanını, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Antalya, Turizm, Spor, Haber

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