Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı
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Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

24.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:53
Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle verilen arada kampa girdiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatayspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle verilen arada kampa girdiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 3 paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Junior Fernandes ve Leo Duarte takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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