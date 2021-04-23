Başakşehir'de alt yapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti
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Başakşehir'de alt yapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti

Başakşehir'de alt yapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Medipol Başakşehir'in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Turuncu-lacivertlerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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