Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Haberler

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Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

AA, Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip 25. dakikada Trezeguet'in golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 39. dakikada Borini ve 41. dakikada Ahmed Musa ile bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Bu sezon 9. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 46 puanda kaldı. Son 4 maçında 3. kez kazanan VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 39'a çıkardı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Altay'ı konuk edecek.

Trezeguet 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in ara transferde kadrosuna katığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma ile 3. golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.

Trezeguet, turuncu-lacivertli takımın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta da golleri atan isim olmuştu.

Başakşehir'in golünde pası veren isim ise bir diğer yeni transfer Pizzi oldu.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Spor, Haberler

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