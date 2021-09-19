Medipol Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Ligin ilk 4 haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Göztepe maçlarını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, yenilgi serisine Fenerbahçe galibiyetiyle son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bu karşılaşmaya namağlup çıkan sarı-lacivertliler ise ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşadı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 3 puana yükselirken, Fenerbahçe 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe bu sezon ligde bir maçta ilk kez iki gol yerken, Medipol Başakşehir de bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı.

Okaka ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Medipol Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Okaka, karşılaşmanın 16. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve Türkiye'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Aykut Kocaman'dan hamleler

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk oyuncu değişikliklerini 67. dakikada yaptı.

Üç değişiklik hakkını birden kullanan Kocaman, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i kenara alırken, Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Nacer Chadli'yi oyuna sürdü.

Kocaman, 82'de Şener Özbayraklı'nın yerine Carlos Ponck'u, 88'de de Okaka'nın yerine Gulbrandsen'i oyuna aldı. Gulbrandsen, oyuna girdikten iki dakika sonra ise golünü attı.

Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 10. galibiyetini elde etti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı 27. maçta 10. galibiyetini elde etti.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertlilerin ise 14 galibiyeti bulunuyor.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir 30 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün aldığı galibiyetle Fenerbahçe'ye karşı sahasındaki iki maçlık yenilgi serisine de son verdi. Medipol Başakşehir, son iki sezonda rakibiyle sahasında oynadığı maçları 2-1'lik sonuçlarla kaybetmişti.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi

Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi

 Maçta ilk gol geldi! İtalyan futbolcu kalabalık defansın arasından topu ağlara gönderdi

Maçta ilk gol geldi! İtalyan futbolcu kalabalık defansın arasından topu ağlara gönderdi

 Maçta ilk gol geldi! TT Stadı sessizliğe büründü

Maçta ilk gol geldi! TT Stadı sessizliğe büründü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce
Magazin Bensu Soral Müge Anlı
Spor Cristiano Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Demir Çelik Gazeteler Rüya Tabirleri Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Medipol Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 21:35:11. #1.12#