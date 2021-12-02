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Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, PFDK'ye sevk edildi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir'in saha olayları, Atakaş Hatayspor'un ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den İstanbulspor'un talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi. Altınordu'da forma giyen Enis Destan ile Ahmet İlhan Özek'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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