Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar Okan Buruk'tan iki değişiklikKayserispor'da 2 cezalıBaşakşehir 6'ncı şampiyon olmak için sahadaŞampiyonluk kupası stada gelmediİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Okan Buruk'tan iki değişiklik

Kayserispor'da 2 cezalı

Başakşehir 6'ncı şampiyon olmak için sahadaŞampiyonluk kupası stada gelmediİbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21: 00'de başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Ok yaptı.OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİKKritik şampiyonluk mücadelesi öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğmiz hafta Konyaspor ile oynanan maçın 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Buruk; Aleksic ve Mehmet Topal'ı yedek kulübesine oturturken Elia ve Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü. Başakşehir'in Kayserispor maçı ilk 11'i şöyle: "Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Elia, Ba."KAYSERİSPOR'DA 2 CEZALILigde kalmak için mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir mücadelesinde kart cezalıları Mensah ve Diego ile sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Krvzic ve Mesanovic'ten yoksun olarak sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürdü: "Lung- Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Campanharo, Aksel, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets"BAŞAKŞEHİR 6'NCI ŞAMPİYON OLMAK İÇİN SAHADASüper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde ya da ligin 2'nci sırasındaki Trabzonspor ile olan 4 puanlık puan farkını koruması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir, şampiyon olması durumunda Süper Lig tarihindeki 6'ncı şampiyon takım olacak. Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.KADINA ŞİDDETE DUR DE!Karşılaşma öncesinde hem Medipol Başkaşehir hem de Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular oyun alanına 'Kadına şiddete dur de!' tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de 'Kadına şiddete dur de!' pankartı yer aldı.ŞAMPİYON OLURSA KUPA KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Öte yandan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupasına gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kavuşacak.

Kaynak: DHA