HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı şampiyonluk yolundaki önemli maçta, turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar
19.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:05

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı şampiyonluk yolundaki önemli maçta, turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertlileren geçen hafta 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde forma giyen Mehmet Topal ve Danijel Aleksic'i yedek kulübesine çeken Buruk, bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Eljero Elia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki mücadelede takımını Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Elia ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Azubuike kadroda yer almadı

Medipol Başakşehir'de Kayserispor karşılaşması öncesinde sakatlığı süren Okechukwu Azubuike kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler ve Danijel Aleksic yer aldı.

Dev ekranda maç izletildi

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Kadına şiddete tepki

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti Spor
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak Magazin
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Azez'deki patlamada yaralanan 15 kişi Kilis'e getirildi
Azez'deki patlamada yaralanan 15 kişi Kilis'e getirildi
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Erkan Akçay Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 21:08:31. #1.15#
title