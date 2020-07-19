Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı oynanırken kesilen stat elektrikleri geldi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı oynanırken kesilen stat elektrikleri geldi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 66. dakikasında stattaki teknik aksaklık nedeniyle bir anda elektrikler kesilmişti. Mücadele 17 dakikalık aradan sonra kaldığı yerden sürdü. Kaynak: AA