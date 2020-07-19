Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor maçında ikinci kez elektrikler kesildi Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta ikinci kez stattaki teknik aksaklık nedeniyle elektrikler kesildi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta ikinci kez stattaki teknik aksaklık nedeniyle elektrikler kesildi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında stat ışıkları bir kez daha söndü ve stat karanlığa büründü. Bu kesinti nedeniyle de oyun 8 dakika durdu ve sonrasında kaldığı yerden devam etti.

Mücadelenin 66. dakikasında da stat elektrikleri kesilmiş ve oyun 17 dakika durmuştu.

Kaynak: AA