Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde stat elektrikleri kesildi Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısı devam ederken stat elektrikleri kesildi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısı devam ederken stat elektrikleri kesildi.

Turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 66. dakikasında stat elektrikleri bir anda kesildi.

Kesintinin ardından futbolcular saha kenarında beklerken oyun yaklaşık 10 dakikadır duruyor.

Kaynak: AA