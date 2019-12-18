Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.