Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır - Spor

Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

18.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:22
Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Ziraat 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu 'u ağırlayacak Medipol , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler