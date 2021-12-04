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Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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