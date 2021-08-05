Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan idmanın iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey'in katılmadığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir, yarın Yeni Malatyaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür