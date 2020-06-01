Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
01.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:21
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla idman sona erdi.Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA