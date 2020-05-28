Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
28.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:47
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Turuncu-lacivertli oyuncular, orta ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA