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Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
20.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:46

Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut idmanıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA

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