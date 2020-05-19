Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
19.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:26
Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup halinde yapacağı idmanlarla devam edecek.
Kaynak: AA