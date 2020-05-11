Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda oyuncular, ilk bölümde pas çalıştı. Tam sahada pas ve şut çalışmasıyla idman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA