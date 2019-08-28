Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

28.08.2019 13:28
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdüğü idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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