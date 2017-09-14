Medipol Başakşehir Grup Maçlarına 1 Puanla Başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, tarihinde Avrupa Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta sahadan 1 puan ile ayrıldı.



Ludogorets karşısında maça hızlı başlayan Medipol Başakşehir, ilk yarının ortalarında kontrolü rakibine kaptırdı. Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci yarıda da istediği pozisyonları bulamayan ev sahibi takım skoru değiştiremedi.



Turuncu-lacivertli ekip gruptaki ikinci maçında, 28 Eylül Perşembe günü Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Grubun diğer maçında ise Portekiz ekibi Braga deplasmanda, Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti ve C Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı.



11. maçta 5. beraberlik



Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 11. maçta 5. beraberliğini aldı.



Avrupa arenasında oynadığı 11 maç sonunda 5. kez sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı maçlarda fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.



Dimitar Dimitrov 6. maçını da kaybetmedi



Bulgar ekibi, Ağustos ayında göreve getirilen teknik direktör Dimitar Dimitrov yönetimindeki 6. maçını da kaybetmedi.



Bulgar teknik adam yönetimindeki Ludogorets, bu maça kadar Bulgaristan Ligi'ndeki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.



Avcı'nın hamleleri



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk değişikliğini 65. dakikada yaptı. Bu dakikada Adebayor yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.



Avcı, 73. dakikada Elia'nın yerine Kerim Frei'ı, 80. dakikada da Mossoro'nun yerine de Napoleoni'yi sahaya sürdü.