Medipol Başakşehir, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Medipol Başakşehir, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA