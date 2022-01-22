Medipol Başakşehir-Göztepe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 5 değişiklik yapıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 5 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli takımın, ligin 22. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenildiği maça ilk 11'de yer alan Volkan Babacan, Danije Aleksic, Serdar Gürler, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç'ün yerine Muhammed Şengezer, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler kadroya dahil edilmedi.

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden A Milli Takım ve Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.