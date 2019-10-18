Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli takımın antrenmanında, tedavisi süren Edin Visca, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunu ile devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından yapılan orta-şut çalışmasıyla idman sona erdi.