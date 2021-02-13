Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik hazırlıkların ardından gerçekleştirilen duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Tedavileri süren oyuncular fizyoterapist eşliğinde salonda çalışırken, Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Mete Kaan Demir saha çalışmalarına devam etti.
Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 15.00'te İzmir'e hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever