Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Göztepe maçı için bugün İzmir'e gidecek.
Kaynak: AA