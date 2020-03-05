Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA