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Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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