Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu ile Danijel Aleksic'in tedavilerine devam edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay