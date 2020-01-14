: Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor maçının ardından - Okan Buruk / Bilgin Erdem

14.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:19

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sahalarındaki avantajı kaybettiklerini ancak rövanşta turu geçmek istediklerini söyledi.

Burak, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önceki hedefimiz ilk maçta skor üstünlüğü yakalayıp ikinci maç rahat çıkmaktı. İlk yarıya baktığımıda ofansif anlamda üretenliğimizin az olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rakiplerinin bekledikleri gibi sahasında kalarak savunma yaptığını söyleyen Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Rakibimiz savunmayı bundan önceki turlarda da iyi yapmışlardı. Biraz daha hızlı ve dikine oynamak istedik, daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı forvet hattına yaptığımız takviyeler, Demba Ba, Visca ve Crivelli ile üç tane hücum oyuncususunu oyuna aldık. Defanstan da bir oyuncu azalttık. Birçok pozisyona girdik. Maçın sonu iki takım için de çok heyecanlı oldu. Gerçekten güzel bir maç oldu, Kırklarelispor'u mücadelesinden dolayı kutluyorum. Önümüzdeki hafta turu geçmek için çalışacağız. Daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Özellikle son bölüm, son dakikada yediğimiz gol avantajımızı ortadan kaldırdı. Rakibimiz daha avantajlı şekilde ikinci maça çıkacak. Savunma yönü ağırlıklı bir takım, ikinci maçta da bunu devam ettirecektir."

GMG Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Bilgin Erdem: "Turu geçmek istiyoruz"

GMG Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Bilgin Erdem ise çok iyi mücadele ettiklerini ve rövanşta da aynı mücadeleyi göstererek turu geçmek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in en güçlü ekiplerinden biri olduğunun altını çizen Erdem, şu sözleri kullandı:

"Rakibimizin, ikinci haftadan bu yana 17. haftaya kadar Süper Lig'de çok başarılı giden bir süreçleri var. Buraya çekinerek geldik, kupada başarılı bir şekilde o heyecanla devam ediyoruz. Bir umudumuz, heyecanımız vardı, bütün kafalar buradaydı. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Yıllardan beri kupalarda büyük maçları oynuyoruz. Başakşehir gibi Süper Lig'in güçlü bir ekibinden iyi bir sonuçla, kupada ilk ayağı bitirdik Başlangıç önemli ama bitirmek daha önemi. İnşallah Kırklareli'ndeki maçta da aynı heyecan ve mücadeleyi gösterip turu geçmek istiyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. İnşallah son gülen de biz olacağız. Favori Başakşehir diyebilirim."

Bilgin Erdem, MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı da elediklerinin hatırlatılması üzerine, "Hayallerimizde hep bunlar var, hayallerimiz devam ediyor. Hayallerimizi sürdürmeye buraya geldik. Böyle takımlar cezayı keserler, kilidi çözen takımlar. Saygı duyuyoruz ama biz de o mücadeleyi sonuna kadar kora kor oynarız. O savaşımızı da veririz. Seyircimizin, Trakya'nın desteğiyle turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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