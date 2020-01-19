Medipol Başakşehir, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı

19.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:58

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 21 Ocak Salı günü TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligde dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma haraketlerinin ardından 5'e 2 pas ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kırklareli'ne gidecek.

Kaynak: AA