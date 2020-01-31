Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni rahat geçti
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Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni rahat geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

31.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:11
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni rahat geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol sahasında 'ni ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde 'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Candeias'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

40. dakikada sol kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Polomat'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

48. dakikada Demba Ba'nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca'nın savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

59. dakikada sağ çaprazdan Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crivelli'nin ceza sahası içine verdiği pasta Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Bozbey xx, Bilal Gölen xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xxx, Epureanu xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mahmut xx (Ponck dk. 86 ?), Azubuike xx, Elia xx (Guldbrandsen dk. 77 xx), Visca xxxx, Crivelli xxx, Demba Ba xx (Aleksic dk. 80 ?)

Yedekler: Volkan, Ahmet, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Uğur, Muhammed Emin, Emre

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Mattias xx, Toure xx, Erdem xx, Baiano xx, Yasin xx (Nadir dk. 80 ?), Berat xx (Soner dk. 67 xx), Ayite xxx, Candeias xx (Rahmetullah dk. 80 ?), Sefa xx

Yedekler: Ertaç, Ahmet, Halil İbrahim, Jens, Diallo, Ramos, İlker

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Crivelli (dk. 8), Visca (dk. 48 ve 73) (Başakşehir), Ayite (dk. 29) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Baiano (Gençlerbirliği), Crivelli (Başakşehir)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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