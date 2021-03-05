Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yan sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, takti çalışmalar üzerinde durdu.
Sakatlıkları devam eden oyuncuların tedavilerine devam edilirken, Nacer Chadli, rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistlerle saha çalışmaları yaptı.
Turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp, öğle saatlerinde Ankara'ya gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever