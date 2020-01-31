Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçından notlar

31.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:10

Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

Fenerbahçe müsabakasında forma giyen ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mehmet Topal ve Ponck, bu karşılaşmanın ilk 11'inde yer almadı. Buruk, bu üç ismin yerine cezası sona eren Demba Ba ile Azubuike Okechukwu ve Martin Skrtel'e ilk 11'de şans verdi.

Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

Skrtel, ligde 90 gün sonra sahada

Medipol Başakşehir'in Slovak futbolcusu Martin Skrtel, ligde 90 gün sonra formasına kavuştu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Skrtel, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de yer aldı.

Skrtel, Süper Lig'de son olarak 2 Kasım 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giymişti.

Deneyimli futbolcu, 21 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesinde de görev almıştı.

Kaynak: AA