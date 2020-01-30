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Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

30.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:00
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır

Medipol , Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir 'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çeşitli pas organizasyonlarının ardından antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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