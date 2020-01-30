Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçına hazır
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Çeşitli pas organizasyonlarının ardından antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.