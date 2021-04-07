Medipol Başakşehir, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, üç grup halinde paslaşma ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Hasan Ali Kaldırım ve Ömer Ali Şahiner fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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