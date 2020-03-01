Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep FK'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
01.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:58
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep FK'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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