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Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep FK'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

01.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:58
Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın FK'yı ağırlayacak Medipol , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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