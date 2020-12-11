Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

11.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:14
Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile 13 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile 13 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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